Atalanta eliminata dalla Youth League | il Chelsea vince 3-1 a Zingonia
Zingonia. Si chiude con la quarta sconfitta in sei partite, e con la conseguente eliminazione, l’avventura dell’ Atalanta in Youth League. I nerazzurri si inchinano al Chelsea di McFarlane e salutano così la competizione internazionale più importante a livello giovanile. I Blues, infatti, si sono imposti con un netto 1-3 al ‘Bortolotti’. Le emozioni vere sono tutte condensate nel segmento finale del primo tempo: il Chelsea sblocca il match al 28? grazie a Derry che, su scarico di Welsh, supera l’incolpevole Sonzogni con un comodo tap-in. Al 34? l’Atalanta rimette tutto in equilibrio grazie al gol di Gasparello, bravo a svettare di testa sul secondo palo convertendo in rete il cross dalla destra di Aliprandi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
