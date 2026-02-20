Azienda Ospedaliera | Fp Cgil Padova e Uil Fpl annunciano lo sciopero del 27 febbraio

Da padovaoggi.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le segreterie di Fp Cgil e Uil Fpl hanno deciso di scioperare il 27 febbraio per protestare contro le condizioni di lavoro nel personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova. La causa deriva da settimane di richieste ignorate e da una crescente insoddisfazione tra gli operatori. Durante la giornata, molte attività dell’ospedale resteranno ferme, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulle problematiche del settore. La protesta coinvolgerà medici, infermieri e tecnici sanitari, che vogliono far sentire la loro voce.

Le segreterie di Fp Cgil e Uil Fpl hanno proclamato uno sciopero del personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova per l’intera giornata di venerdì 27 febbraio. La protesta prevede anche un presidio mattutino presso la Direzione Generale. Secondo quanto comunicato dai rappresentanti sindacali Alessandra Stivali e Luigi Spada, la decisione è maturata a seguito dell'interruzione del dialogo con la direzione aziendale, dopo un tentativo di conciliazione in Prefettura avvenuto il 16 gennaio. L'obiettivo dello sciopero è la richiesta di un tavolo di interlocuzione strutturato, nuove assunzioni e il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Azienda Ospedaliera, la protesta di Fp Cgil Padova e Uil Fpl Padova arriva in Prefettura

Leggi anche: "La Asl non risponde alle richieste d'incontro": Fp Cgil Chieti e Uil Fpl minacciano lo stato di agitazione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'invito della Fp Cgil: Un consiglio straordinario per parlare dei problemi e il futuro dell'ospedale di Popoli Terme; 116117 a Trieste, Riccardi ha ragione: la Fp Cgil difende la scelta; SERVIZIO VETERINARIO, AUSL TRASFERISCE TUTTO A CORREGGIOI SINDACATI SCELTA ILLOGICA E DANNOSA; Ospedale Galliera, il centro trasfusionale passerà alla nuova Aom. Fp Cgil: Utenti penalizzati.

Il Centro trasfusionale del Galliera passa all’Azienda Ospedaliera Metropolitana: dissenso dei sindacatiFp Cgil e Uil Fpl si schierano contro la cessione del ramo d'azienda del servizio trasfusionale del Galliera all'Irccs AOM ... liguria.bizjournal.it

azienda ospedaliera fp cgilL’Azienda ospedaliera si chiamerà San Martino per non perdere i fondi destinati agli IrccsIl consiglio dei ministri non impugna la legge di riforma. Il centro trasfusionale non sarà più gestisto dal Galliera. La Cgil attacca la Regione ... genova.repubblica.it