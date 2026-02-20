Azienda Ospedaliera | Fp Cgil Padova e Uil Fpl annunciano lo sciopero del 27 febbraio

Le segreterie di Fp Cgil e Uil Fpl hanno deciso di scioperare il 27 febbraio per protestare contro le condizioni di lavoro nel personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova. La causa deriva da settimane di richieste ignorate e da una crescente insoddisfazione tra gli operatori. Durante la giornata, molte attività dell’ospedale resteranno ferme, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulle problematiche del settore. La protesta coinvolgerà medici, infermieri e tecnici sanitari, che vogliono far sentire la loro voce.

Le segreterie di Fp Cgil e Uil Fpl hanno proclamato uno sciopero del personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova per l’intera giornata di venerdì 27 febbraio. La protesta prevede anche un presidio mattutino presso la Direzione Generale. Secondo quanto comunicato dai rappresentanti sindacali Alessandra Stivali e Luigi Spada, la decisione è maturata a seguito dell'interruzione del dialogo con la direzione aziendale, dopo un tentativo di conciliazione in Prefettura avvenuto il 16 gennaio. L'obiettivo dello sciopero è la richiesta di un tavolo di interlocuzione strutturato, nuove assunzioni e il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Azienda Ospedaliera, la protesta di Fp Cgil Padova e Uil Fpl Padova arriva in Prefettura

Leggi anche: "La Asl non risponde alle richieste d'incontro": Fp Cgil Chieti e Uil Fpl minacciano lo stato di agitazione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.