Da Pordenone a Palazzo Chigi | la Fondazione Osf invitata dal governo alla giornata dei diritti delle persone con disabilità

Il 3 dicembre, nella corte d’onore di Palazzo Chigi, si è celebrata la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Tra le realtà italiane coinvolte, la Fondazione OSF di Pordenone è stata invitata dal governo a rappresentare il Paese in questa significativa occasione, sottolineando l’importanza dell’inclusione e dei diritti delle persone con disabilità.

