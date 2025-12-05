Nuovo logo per l' Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Martedì 2 dicembre, alla vigilia della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, è stato presentato il nuovo logo istituzionale dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, realizzato nell'ambito di un concorso nazionale che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori di secondo grado. L'iniziativa, che ha posto al centro la creatività delle giovani generazioni, si inserisce in una settimana in cui la disabilità è protagonista su più fronti. È stata infatti attivata una collaborazione con la FIGC, le Leghe di Serie A, Serie B, Lega Pro e la Divisione Femminile: nel prossimo fine settimana, nel pre-partita di tutti i campi, scenderanno in campo gli atleti della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, che indosseranno la maglia #ioValgo, dedicata alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

