Nuovo logo per l' Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Iltempo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 2 dicembre, alla vigilia della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, è stato presentato il nuovo logo istituzionale dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, realizzato nell'ambito di un concorso nazionale che ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori di secondo grado. L'iniziativa, che ha posto al centro la creatività delle giovani generazioni, si inserisce in una settimana in cui la disabilità è protagonista su più fronti. È stata infatti attivata una collaborazione con la FIGC, le Leghe di Serie A, Serie B, Lega Pro e la Divisione Femminile: nel prossimo fine settimana, nel pre-partita di tutti i campi, scenderanno in campo gli atleti della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, che indosseranno la maglia #ioValgo, dedicata alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nuovo logo per l autorit224 garante nazionale dei diritti delle persone con disabilit224

© Iltempo.it - Nuovo logo per l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Contenuti che potrebbero interessarti

nuovo logo autorit224 garanteUn simbolo per i diritti, nuovo logo Autorità garante disabilità - Un cerchio che rappresenta la persona con disabilità, circondato da forme poliedriche simbolo della comunità: è l'immagine che da oggi identifica ufficialmente l'Autorità Garante nazionale dei diritti ... ansa.it scrive

nuovo logo autorit224 garanteGiulia Vieriu, chi ha realizzato il logo istituzionale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità - È stato presentato oggi il logo istituzionale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, selezionato nell’ambito del ... Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Logo Autorit224 Garante