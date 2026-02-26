Forbidden Fruit anticipazioni 27 febbraio | Kaya piantato in asso da Leyla Yildiz vicina al parto
Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, Kaya si troverà lasciato da Leyla, lasciando le sue speranze in sospeso. Nel frattempo, Yildiz si avvicina al parto, creando ulteriori tensioni tra i personaggi. La narrazione si concentra sulle conseguenze di queste scelte e su come influenzeranno le relazioni tra i protagonisti. L'appuntamento è fissato nel pomeriggio di Canale 5 con nuovi sviluppi della storyline.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento nel pomeriggio di Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato alle 14.10. Nell' episodio di venerdì 27 febbraio, Yildiz comunicherà ad Halit un'informazione molto importante riguardo il parto, mentre Halit inizia ad avere dei sospetti su Kaya. Nel frattempo, Kaya sta iniziando a legare con Leyla, tanto da averla anche invitata a un evento perché senza accompagnatrice; la serata però, finirà in maniera davvero singolare. Ma vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
