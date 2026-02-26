fondazione turismo scelta sonia pallai

Sonia Pallai, 54 anni, senese, fino a oggi responsabile del turismo per Anci Toscana, è il nuovo direttore della Fondazione Turismo-Dmo. La decisione è arrivata ieri sera, al termine della procedura dove hanno partecipato 28 candidati, uomini e donne di alto profilo professionale. Pallai, proveniente da una famiglia di albergatori, si è laureata in scienze politiche all’università di Siena e ha conseguito un master in economia e gestione del turismo all’università Ca’ Foscari di Venezia. Dopo una stage alla direzione marketing dell’aeroporto Marconi di Bologna, dal novembre 2001 al dicembre 2002 ha svolto un incarico di consulenza per l’assessore al turismo del Comune di Siena, nell’ambito del progetto Promozione e comunicazione della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

