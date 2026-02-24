GPS 2026 i consigli giusti per la compilazione della domanda | titoli riserve preferenze e scelta provincia QUESTION TIME con Sonia Cannas LIVE Mercoledì 25 febbraio alle 14 | 30

Sonia Cannas spiega come compilare correttamente le GPS 2026, dopo che molte persone hanno incontrato difficoltà nell'inserire titoli, riserve e preferenze. La procedura, aperta fino al 16 marzo, permette di aggiornare o iscriversi per la prima volta nelle graduatorie provinciali. Durante il QUESTION TIME in diretta, si discuterà dei passaggi chiave e delle scelte da fare per evitare errori. La sessione si terrà mercoledì 25 febbraio alle 14:30.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026, titoli, preferenze e non solo: cosa è previsto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 16 febbraio alle 14:30Il GPS 2026, i titoli e le preferenze sono al centro delle discussioni, mentre migliaia di docenti aspettano con ansia l’apertura della piattaforma per aggiornare le loro graduatorie provinciali.

GPS e GI 2026, tabelle titoli, preferenze, scelta scuole: facciamo il punto. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Martedì 24 febbraio alle 14:30Semeraro spiega le modalità di aggiornamento delle GPS e delle GI 2026, causate dall’apertura delle iscrizioni fino al 16 marzo.

GPS 2026, i consigli giusti per la compilazione della domanda: titoli, riserve, preferenze

Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com

Graduatorie GPS 2026: Tabella titoli valutabiliRendiamo disponibili le Tabelle pubblicate dal Ministero dell'istruzione con tutti i titoli valutabili per le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026 - 2028 in pdf da scaricare e consultar ... ticonsiglio.com

