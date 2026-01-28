Fondazione Turismo pronta al debutto | prima riunione entro metà febbraio

La nuova Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei si prepara a entrare nel vivo delle sue attività. Dopo il via libera della Regione Veneto arrivato a dicembre, l’organismo amministrativo è pronto a riunirsi per la prima volta entro metà febbraio. In quella sede, si discuteranno i primi passi concreti da mettere in atto per promuovere il territorio e le sue attrazioni.

Scatta la fase operativa della nuova Fondazione Turismo Padova, Terme e Colli Euganei. Dopo il riconoscimento della Regione Veneto arrivato lo scorso 23 dicembre, l’organismo amministrativo dell’ente è pronto a riunirsi per la prima volta entro la metà di febbraio, con all’ordine del giorno anche l’elezione del presidente. In questa fase iniziale la funzione è affidata al segretario generale della Camera di Commercio di Padova, Roberto Crosta. La Fondazione nasce dalla trasformazione del Consorzio DMO Padova – Padova Convention & Visitors Bureau e si configura come soggetto a totale partecipazione pubblica, con il compito di rafforzare il coordinamento delle politiche turistiche dell’intero territorio provinciale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Comune di Montecatini Terme ha ricevuto il nuovo piano dei lavori per la riqualificazione della Palaterme, con l’obiettivo di completare gli interventi entro metà febbraio 2025.

