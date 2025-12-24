A Numana una foca monaca sulla spiaggia le immagini fanno il giro dei social
AGI - Una foca monaca mediterranea, specie rarissima e a rischio estinzione, è stata avvistata questa mattina alla Spiaggiola di Numana, sorprendendo residenti e turisti. L’animale è stato pubblicato su Facebook da Antonietta Cucca che lo ha ripreso mentre attraversava la spiaggia per tornare in mare. 🔗 Leggi su Agi.it
