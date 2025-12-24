A Numana una foca monaca sulla spiaggia le immagini fanno il giro dei social

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Una foca monaca mediterranea, specie rarissima e a rischio estinzione, è stata avvistata questa mattina alla Spiaggiola di Numana, sorprendendo residenti e turisti. L’animale è stato pubblicato su Facebook da Antonietta Cucca che lo ha ripreso mentre attraversava la spiaggia per tornare in mare. 🔗 Leggi su Agi.it

a numana una foca monaca sulla spiaggia le immagini fanno il giro dei social

© Agi.it - A Numana una foca monaca sulla spiaggia, le immagini fanno il giro dei social

Leggi anche: Il raro avvistamento sulla costa ravennate: un raro esemplare di foca monaca fa capolino vicino alla spiaggia

Leggi anche: La foca monaca “passeggia” in spiaggia la vigilia di Natale: il video dell’avvistamento nelle Marche

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Una foca monaca avvistata sulla spiaggiola di Numana; Sondaggio, per gli italiani i personaggi più rappresentativi del 2025 sono Trump e Sinner.

numana foca monaca spiaggiaC’è una foca monaca sulla spiaggia di Numana: il video dell’eccezionale avvistamento vicino al porto turistico - L'animale, tra le specie più rare del Mediterraneo, è stato visto riposare sulla spiaggia prima di tornare lentamente in acqua ... ilfattoquotidiano.it

numana foca monaca spiaggiaNumana, avvistata una foca monaca sulla spiaggia. FOTO - L'animale si era adagiato dietro una duna, davanti a un hotel, per poi rientrare lentamente in acqua e allontanarsi ... tg24.sky.it

numana foca monaca spiaggiaLa foca monaca “passeggia” in spiaggia la vigilia di Natale: il video dell’avvistamento nelle Marche - Una foca monaca è stata avvistata e filmata in spiaggia la vigilia di Natale a Numana, nelle Marche. fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.