AGI - Una foca monaca mediterranea, specie rarissima e a rischio estinzione, è stata avvistata questa mattina alla Spiaggiola di Numana, sorprendendo residenti e turisti. L’animale è stato pubblicato su Facebook da Antonietta Cucca che lo ha ripreso mentre attraversava la spiaggia per tornare in mare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Numana una foca monaca sulla spiaggia, le immagini fanno il giro dei social

Una foca monaca avvistata sulla spiaggiola di Numana

