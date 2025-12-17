Lo spacciatore amava le tartarughe rare in casa trovate specie protette e 13 kg di hashish

Durante un'operazione antidroga, i carabinieri hanno scoperto un uomo che, oltre a 13 kg di hashish, custodiva in casa 27 tartarughe protette. Sequestrati 128 panetti di droga e denunciato un 34enne. Un episodio che unisce il mondo dello spaccio a quello della tutela ambientale, con evidenti violazioni delle normative sulla fauna protetta.

Operazione antidroga dei carabinieri: sequestrati 128 panetti di hashish in un’abitazione. Denunciato un 34enne, trovate anche 27 tartarughe protette. 🔗 Leggi su Fanpage.it

