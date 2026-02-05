ATP Montpellier 2026 Nardi piega Cobolli nel derby e approda ai quarti di finale

Nardi batte Cobolli nel derby e vola ai quarti di finale dell’ATP di Montpellier. Nel torneo francese, il match tra i due giovani italiani si conclude con una vittoria di Nardi, che dimostra di essere in buona forma. Cobolli si arrende dopo un’ora e mezza di gioco, lasciando strada all’avversario che ora si prepara ad affrontare i quarti di finale. La partita ha sorpreso alcuni spettatori, considerando le classifiche, ma Nardi ha mostrato solidità e determinazione.

Negli ottavi di finale del torneo ATP di Montpellier il derby italiano riserva un risultato che, in base alle classifiche, risulta sorprendente. L'ispirato Luca Nardi, numero 106 del ranking ATP, piega i l connazionale Flavio Cobolli 6-2 6-3 in un'ora e quattordici minuti e approda ai quarti di finale. Nel prossimo turno il tennista marchigiano sfiderà il qualificato statunitense Martin Damm. La seconda testa di serie difende a zero il turno di battuta inaugurale. Il marchigiano replica con l'immediato 1-1. Il romano, con una robusta seconda, vince il primo gioco combattuto del confronto e firma il punto del 2-1 ai vantaggi.

