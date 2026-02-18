Flavio Cobolli si qualifica ai quarti di finale a Delray Beach dopo aver battuto Atmane in due set. La vittoria arriva grazie a un gioco solido e preciso, che gli permette di superare l'avversario in modo netto. Cobolli dimostra di essere in buona forma e pronto a sfidare i prossimi avversari sul campo. La sua determinazione si vede anche nei punti decisivi, dove ha mantenuto la concentrazione. Ora il giovane tennista si prepara per la prossima sfida, sperando di continuare il suo percorso positivo.

Missione compiuta per Flavio Cobolli, che rispetta le attese e stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP 250 di Delray Beach. Il romano, numero 20 del ranking mondiale e terza testa di serie del tabellone, supera il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-5 6-4 al termine di un confronto durato poco più di un’ora e quaranta. Cobolli parte con buona intensità, trovando subito il break nel terzo gioco del primo set e dando l’impressione di poter controllare il parziale. L’azzurro allunga sul 3-1, ma nel sesto game arriva un passaggio a vuoto inatteso: dopo un gioco fiume da 14 punti, perde il servizio e permette ad Atmane di rientrare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli reagisce e approda ai quarti di finale a Delray Beach: sconfitto Atmane in due set

Cobolli torna a vincere: battuto Atmane a Delray Beach. Domani c'è Berrettini a RioFlavio Cobolli ha vinto il match a Delray Beach, battendo Atmane 7-5 6-4, dopo aver recuperato da un set sotto.

Flavio Cobolli e Mattia Bellucci in cerca di riscatto a Delray Beach: Fritz, testa di serie n.1Flavio Cobolli e Mattia Bellucci affrontano il torneo di Delray Beach con la speranza di risalire dopo un inizio di stagione difficile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.