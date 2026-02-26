Flash Kidz e Paolo Belli | funk e energia all’Eurovision di San Marino

I Flash Kidz, gruppo di break dance di Arezzo, sono pronti a esibirsi di nuovo su un palco internazionale. Dopo aver ottenuto successo in Italia, partecipano a un evento musicale a San Marino insieme a Paolo Belli. La loro energia e il loro stile funk sono al centro dell’attenzione, offrendo uno spettacolo ricco di ritmo e movimento.

I Flash Kidz, la crew di break dance aretina che ha conquistato il pubblico italiano vincendo Ballando con le Stelle nel 2019, torneranno sul palcoscenico internazionale. Questa volta, però, non come concorrenti, ma come corpo di ballo al fianco di Paolo Belli alla tappa di San Marino dell'Eurovision. L'esibizione, in programma per il 6 marzo, segnerà l'anteprima del brano inedito del cantante, previsto per il 4 marzo. La crew, composta da Andrea Bertocci, Francesco Sarri, Raffaele Curcetti, Francesco Sollai, Romeo Turati e Luca D'Afflitto, porterà sul palco un'esibizione fresca e dal tema funk, promettendo di aggiungere un elemento dinamico e coinvolgente alla competizione.