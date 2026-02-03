A San Marino si prepara un grande evento musicale. Dal 12 al 15 febbraio 2026, il piccolo stato si trasforma nel centro della musica internazionale con lo Stage&Live Academy del Dreaming San Marino Song Contest. 240 cantanti da 27 paesi si sfideranno sul palco, pronti a conquistare l’attenzione di tutto il mondo. È la fase più importante del concorso, quella dedicata alla preparazione e alla valutazione degli artisti scelti dopo i casting.

© Ilrestodelcarlino.it - A San Marino musica dal mondo. In 240 per la scalata all’Eurovision

Oggi, sabato 13 dicembre 2025, la Repubblica di San Marino parteciperà allo Junior Eurovision Song Contest a Tbilisi, Georgia.

Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest, evento che eleggerà il rappresentante di San Marino all'Eurovision 2026.

San Marino – Domeniche in musica dell’Istituto Musicale Sammarinese, celebrando i 100 anni di Miles DavisSAN MARINO - Prosegue domenica 8 febbraio 2026 alle ore 17:30, presso l’Istituto Musicale Sammarinese in via N. Bonaparte 4, San Marino Città, il secondo ... libertas.sm

Diverso a chi?: musica, inclusione e testimonianze al Kursaal di San MarinoSan Marino si prepara a vivere un’esperienza unica all’insegna della musica, del ballo e dell’inclusione. Il prossimo 8 febbraio 2026, alle ore 18:03, la ... libertas.sm

