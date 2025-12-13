Martina CRV sarà in finale per San Marino allo Junior Eurovision
Oggi, sabato 13 dicembre 2025, la Repubblica di San Marino parteciperà allo Junior Eurovision Song Contest a Tbilisi, Georgia. La giovane artista Martina CRV, di soli 12 anni, si è qualificata per la finale, portando il sorriso e l’energia del suo paese in questa prestigiosa competizione musicale internazionale.
Martina CRV, 12 anni, rappresenterà la Repubblica di San Marino nella finale di Junior Eurovision Song Contest, sabato 13 dicembre al Gymnastic Hall of Olympic City di Tbilisi in Georgia, con il brano "Beyond the stars". Per sostenere Martina CRV durante la finale del Junior Eurovision Song Contest (JESC) il pubblico può votare gratuitamente online.
