I pronostici del weekend 31 gennaio-1 febbraio | Serie A e campionati esteri

Il weekend porta di nuovo in campo le grandi del calcio europeo. La ventitreesima giornata di Serie A si unisce a Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, tutte pronte a regalare partite decisive. Le squadre italiane e straniere si preparano a scendere in campo, con molti duelli che potrebbero cambiare gli equilibri in classifica. I tifosi sono già pronti a seguire ogni azione, tra speranze e pronostici.

I pronostici del weekend, ventitreesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Lipsia, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona e Chelsea. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un'occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Borussia Dortmund-Heidenheim, Amburgo-Bayern Monaco, Real Madrid-Rayo Vallecano, Stoccarda-Friburgo ed Elche-Barcellona.

