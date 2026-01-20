La figlia di Davide Tizzano si presenta come candidata al consiglio federale della Federcanottaggio. La candidatura è stata annunciata da Rossano Galtarossa, che si candiderà alla presidenza della federazione, in seguito alla perdita dell’olimpionico. Questa scelta rappresenta un passo importante per il futuro della disciplina e per il rinnovamento della governance federale.

L'annuncio è stato dato da Rossano Galtarossa che per Fic Futura si candiderà alla presidenza della Federcanottaggio, vacante dopo la morte dell'olimpionico Davide Tizzano, che era stato eletto nel 2024. Rosanna Tizzano, la figlia del gigante dello sport italiano stroncato dalla malattia nello scorso dicembre. Ha spiegato Galtarossa: «Tutti insieme abbiamo poi condiviso il nome della nuova figura che si presenterà in quota Società insieme a noi. Una giovane donna con una vasta esperienza nel campo dell’attività giovanile e degli eventi. Inoltre, grazie a specifici progetti realizzati per migliorare la qualità della vita di persone, molto ha fatto per mettere in evidenza la funzione sociale del nostro canottaggio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - La figlia di Davide Tizzano si candida nel consiglio federale

Lutto nel mondo dello sport: addio la campione olimpico napoletano Davide TizzanoÈ venuto a mancare all’età di 57 anni Davide Tizzano, campione olimpico e attuale presidente della Federazione Italiana Canottaggio.

Davide Tizzano è morto, triste lutto nel mondo dello sport napoletanoIl mondo dello sport napoletano e italiano piange la scomparsa di Davide Tizzano, ex atleta olimpico e dirigente di rilievo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Duncan Zowie e Lexi Jones, chi sono e cosa fanno oggi i figli di David Bowie (morto oggi 10 anni fa); Davide ritrova il papà in deposito, Elena cambia vita a 50 anni: le storie dei nuovi autisti; Davide Lacerenza: Ci sono bottiglie con un bollino piccolo. Il segreto tra il tesoro della Gintoneria all'asta; Davide Gonzini, da 30 anni sulla cresta dell’onda.

La figlia di Davide Tizzano si candida nel consiglio federale - L'annuncio è stato dato da Rossano Galtarossa che per Fic Futura si candiderà alla presidenza della Federcanottaggio, vacante dopo la morte dell'olimpionico Davide ... msn.com

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi e Davide Lacerenza, il suo ex compagno e titolare della Gintoneria, locale vip di Milano, sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf - facebook.com facebook