Positano operaio precipita in un burrone | salvato dal Soccorso Alpino e dall’elisoccorso 118

L'incidente nelle prime ore del mattino. Un operaio edile di 44 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato per molti metri in un burrone questa mattina, martedì 9 dicembre, a Positano, in Costiera Amalfitana. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di chiarimento, ma l'allarme è scattato immediatamente grazie alle persone presenti nella zona. L'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in breve tempo i tecnici del CNSAS, il Soccorso Alpino, l' elisoccorso del 118 dell'ASL di Salerno e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, l'operaio sarebbe caduto vicino alla strada che conduce a Montepertuso, facendo un volo di diversi metri nel dirupo sottostante.

