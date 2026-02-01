Uomo precipita in un dirupo a Fiano Romano salvato con l' elicottero

Un uomo è finito in un dirupo a Fiano Romano e non riusciva a risalire. I vigili del fuoco di Montelibretti sono intervenuti subito e lo hanno recuperato con un elicottero. L’uomo è stato tratto in salvo e portato in ospedale.

L'intervento dei vigili del fuoco in una zona impervia. Il ferito trasportato in ospedale a Roma È precipitato rimanendo bloccato in un dirupo. Un uomo, poi salvato dai pompieri. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Montelibretti a intervenire sabato pomeriggio nel comune di Fiano Romano, a nord di Roma, per un soccorso urgente a persona. La chiamata al centralino del 112 è arrivata intorno alle ore 15:10 con la richiesta di aiuto per un uomo precipitato in un fossato in via di Monte di Bove. La sala operativa ha inviato subito la prima partenza 5A di Montelibretti insieme al Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale ) e nel frattempo dall'aeroporto di Ciampino è decollato l' elicottero DragoVf162 per il supporto dall' alto, vista la zona molto impervia.

A Eboli, un uomo è stato soccorso dopo essere precipitato in un dirupo durante lavori nei boschi di Lampione Alto.

