Il miracolo di Firenze 60 anni dopo | In scena le storie dell’alluvione

A 60 anni di distanza, Firenze ricorda ancora l’alluvione del 1966. Questa sera va in scena “Il miracolo di Firenze” con le testimonianze di chi ha vissuto quei giorni. Gabriella Del Bianco descrive il disagio, il freddo e la mota, e ricorda l’esercito che spalava in via Tornabuoni. La città si prepara a rivivere quei momenti, rendendo omaggio a un evento che segnò profondamente la sua storia.

"Mi ricordo il disagio, il freddo, la mota, l'esercito che spalava in via Tornabuoni". A parlare è Gabriella Del Bianco che, nel ricordare l'alluvione del 1966, presenta 'Il miracolo di Firenze. 60 anni dopo. storie di un fiume in piena', la lettura a più voci del libro di Piero Bargellini che domani alle 21 e domenica alle 17 trova spazio nel teatro SanCaterina di via del Mezzetta. Una lettura a più voci su una delle vicende che sconvolse il mondo e per primi i cittadini, e che arriva a venti anni dalla prima rappresentazione, quando nel 2006 uscì il libro omonimo del sindaco dell'alluvione, da cui sono tratti gli stralci e le testimonianze di quel 4 novembre 1966.

