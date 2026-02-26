Restaurata l’urna etrusca del Bottarone

È stata riportata a nuova vita l’urna etrusca del Bottarone, un pezzo di grande valore archeologico. La sua conservazione e il restauro hanno richiesto interventi accurati per preservarne l’integrità. La storia di questo reperto si intreccia con eventi che hanno segnato il passato della città e del museo, lasciando un segno che ora si cerca di cancellare con i lavori di restauro.

(Adnkronos) – Sessant'anni fa il fango dell'alluvione dell'Arno invase Firenze e il Museo Archeologico Nazionale non fu risparmiato dalla furia dell'acqua con gravi danni alle sale della sezione del Museo Topografico dell'Etruria. L'acqua e il fango superarono i due metri di altezza travolgendo il laboratorio di restauro, l'archivio fotografico e i resti della civiltà etrusca.