Valditara | Giurare sul Corano non è un atto neutro Chi protesta contro crocifissi e presepi nelle scuole non ha nulla da ridire?

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara commenta l’episodio del giuramento sul Corano pronunciato dal nuovo sindaco di New York, Zoram Mamdani. In un’intervista su Il Messaggero, evidenzia come tale gesto abbia un significato non neutro, sollevando riflessioni sulla percezione delle simbologie religiose nelle attività pubbliche. La sua analisi si inserisce nel contesto delle discussioni su manifestazioni religiose e simboli nelle istituzioni scolastiche e civili.

