Da via del Guarlone a via Reginaldo Giuliani modifiche alla viabilità

A Firenze, a partire da questa settimana, avranno inizio interventi che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità tra via del Guarlone e via Reginaldo Giuliani. Questi interventi sono necessari per migliorare la rete stradale e garantire un miglior flusso del traffico. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Da via del Guarlone a via Reginaldo Giuliani. Da questa settimana partono a Firenze alcuni interventi che porteranno alla modifica, seppur temporanea, della viabilità. In via del Guarlone per la manutenzione della facciata di un edificio da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio sarà in vigore un divieto di transito tra lo Stradone di Rovezzano e via del Loretino. Itinerario alternativo per raggiungere via del Guarlone lato via del Loretino: via Spadaro-via Corilla-via Rocca Tedalda-piazzale Cappugi-via Aretina Nuova-via del Loretino. In via Reginaldo Giuliani, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, dall'8 gennaio sarà effettuato un trasloco.

