Sale il sipario sulla moda uomo | prima tappa Pitti a Firenze

Oggi si apre la 109ª edizione di Pitti Uomo a Firenze, appuntamento di riferimento nel panorama della moda maschile. La manifestazione presenta le ultime novità e tendenze del settore, offrendo un'occasione per approfondire gli sviluppi e le proposte del menswear internazionale. Un momento importante per professionisti e appassionati che desiderano conoscere le evoluzioni del settore in un contesto di grande tradizione e innovazione.

Sarà inaugurata oggi la 109 edizione di Pitti Uomo, la principale manifestazione dedicata alla moda uomo. Organizzata da Pitti Immagine, la kermesse si apre in un contesto politico-economico non facile che impatta sui consumi e sui conti del comparto, che nel 2025 ha registrato un fatturato di 11 miliardi e 183 milioni di euro, poco sotto il dato del 2022, quello della ripresa post Covid. Ciononostante, c’è grande attesa perché, come ha spiegato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, “Ogni edizione di Pitti Uomo è il risultato di ricerche, viaggi, connessioni che il nostro team intreccia studiando a fondo le principali scene fashion, andando sul campo a incontrare designer e brand, per vedere come lavorano, come si muovono e come vengono percepiti. 🔗 Leggi su Panorama.it

