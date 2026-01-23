Moda Pitti Filati e Pitti Bimbo | 4mila visitatori a Firenze

Pitti Filati e Pitti Bimbo si sono conclusi a Firenze, attirando circa 4.000 visitatori. Questi eventi si confermano come punti di riferimento per il settore moda, offrendo spazi di confronto e innovazione nel campo della filatura e dell’abbigliamento per bambini. L’edizione ha rafforzato le connessioni tra aziende e professionisti, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo internazionale.

Più di 4000 visitatori selezionati sono arrivati alla Fortezza da Basso di Firenze per Pitti Filati e Pitti Bimbo. I due saloni si confermano hub di ricerca e innovazione per la moda, con interessanti connessioni e prospettive positive per il mondo della filatura e del kidswear internazionali. "Sono stati tre giorni, da mercoledì 21 a oggi, molto intensi e altrettanto interessanti qui in Fortezza da Basso – commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – con i tre piani del Padiglione Centrale suddivisi tra Filati e Bimbo, animati da oltre 4mila visitatori super selezionati, di cui almeno 3.

