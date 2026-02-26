Fiorentina agli ottavi di Conference ma quanta fatica con lo Jagiellonia

La Fiorentina conquista la qualificazione agli ottavi di Conference League dopo una partita combattuta contro lo Jagiellonia, che ha richiesto molta determinazione da parte della squadra. La gara si è rivelata più difficile del previsto, con momenti di tensione e un ritmo intenso. Alla fine, il risultato permette ai viola di proseguire il cammino europeo, anche se con qualche preoccupazione lungo il percorso.

FIRENZE - La Fiorentina si qualifica agli ottavi di finale di Conference League al termine di una gara in cui i gigliati si sono visti ribaltare il 3-0 realizzato all'andata, con lo Jagiellonia che ha trovato la serata magica del suo classe 2007 Mazurek, autore di una tripletta, ma che è capitolato davanti al gol di Fagioli e ad un'autorete nel secondo supplementare. Alla fine sarà un pirotecnico 4-2 polacco, del tutto effimero. I padroni di casa si regalano una gara da incubo, sulla carta totalmente inaspettata, e non è un caso che già al 4' Pululu sprechi davanti a Lezzerini dopo aver bruciato sul tempo Comuzzo, poi quest'ultimo si faccia ammonire poco dopo per fermare l'attaccante centrale polacco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

