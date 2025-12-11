Fiorentina le pagelle | Kean e Gud lasciano il segno Nicolussi e Ndour da rivedere

Nell'ultimo incontro della Fiorentina, le prestazioni dei singoli hanno evidenziato luci e ombre. Kean e Gud si sono distinti, lasciando il segno, mentre Nicolussi e Ndour devono ancora dimostrare il loro valore. De Gea si presenta con una sufficienza risicata, limitandosi a un'uscita decisa e gestendo facilmente il resto del lavoro in porta.

De Gea 6 – Accarezza il 'senza voto', perché fa solo un'uscita decisa di pugno nella ripresa. Per il resto lavoro facile. Non può nulla sul tracciante di Mykhaylenko che lo passa sotto la traversa, togliendo le classiche ragnatele. Pongracic 6 – Attento nelle chiusure, cerca anche di proporsi in avanti, cercando qualche sortita in appoggio alla manovra dei centrocampisti. Mossa che alla fine gli crea più problemi che altro. Prezioso però quando la Dinamo cerca il forcing finale e lui fa muro. Comuzzo 6 – Gioca centrale nella difesa a tre e lo fa con autorità e posizione. Probabilmente è quello il suo ruolo naturale anche nella difesa a quattro.

