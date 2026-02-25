Ospedale San Giovanni Bosco controllato dalla camorra

Da tv2000.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La camorra si insinua nella sanità campana con un sistema di favori e truffe assicurative in un ospedale. Quattro arresti nel Napoletano. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

