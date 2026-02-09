PN Scuola e competenze 2021-27 | da utilizzare 28 documenti tra guide e donwnload

La ministra dell’istruzione ha presentato le nuove linee guida per il piano “Scuola e competenze” 2021-27. Sono stati pubblicati 28 documenti tra guide e materiali da scaricare, destinati a docenti, studenti e famiglie. L’obiettivo è migliorare l’offerta formativa e rafforzare le competenze, anche attraverso una comunicazione più chiara e trasparente. La pubblicazione è riservata agli abbonati, in attesa di un’implementazione più ampia nel prossimo futuro.

PN "Scuola e competenze" 2021-27: obblighi di visibilità e comunicazione. Indicazioni operative per Dirigenti scolastici e DSGA Modifica e rinuncia agli incarichi di esperto o tutor: la gestione sulla piattaforma PN 21-27 Potenziamento ambienti laboratoriali nei Licei scientifici a indirizzo sportivo: DM 1042025. La scuola italiana si prepara a rispettare nuove regole di comunicazione e visibilità. PN Scuola e Competenze 2021-2027: ecco le nuove Disposizioni operative. Dalla piattaforma STEP ai compensi per il personale, la guida completa Il Ministero ha aggiornato le linee guida del PN Scuola e Competenze 2021-2027, versione 2.

