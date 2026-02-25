Festival di Sanremo 2026 la diretta della seconda serata | conduttori cantanti ospiti sorprese

Festival di Sanremo 2026, che sorprese ci saranno nella seconda serata? Domanda d’obbligo anche considerando i dati sugli ascolti: la prima serata ha raggiunto in media 9,6 milioni di telespettatori, pari a 58 per cento di share in termini di Total Audience, comprendendo la tv tradizionale e i dispositivi digitali come smart tv, pc e smartphone. Si trtta, dunque, di un calo importante rispetto allo scorso anno: oltre 3 milioni di spettatori e 7 punti percentuali di share in meno rispetto alla prima serata di Sanremo 2025, condotto dallo stesso Carlo Conti. Oggi ad accompagnare Conti nella conduzione ci sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo: un mix tra musica, cinema e comincità. Gli ospiti, invece, sono Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, atlete reduci dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

