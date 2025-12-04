Festa di Santa Barbara le sentite cerimonie celebrate in tutti i comandi regionali dei vigili del fuoco - VIDEO
ANCONA - In tutti i comandi della regione è stata celebrata la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. Cerimonie particolarmente sentite hanno reso omaggio a Colei che, nei momenti più cruciali e difficili degli interventi, viene invocata a protezione dei soccorritori e delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Buon pomeriggio e buona serata. Stamattina ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione del programma del Giubileo Agatino e della Festa di #SantAgata, che il prossimo anno si svolgeranno solennemente nel IX Centenario del ritorno delle Sacr - facebook.com Vai su Facebook
Paternò, è il giorno di Santa Barbara: dai cerei delle antiche corporazioni ai fuochi nei quartieri - Paternò celebra Santa Barbara con l’uscita del simulacro, le soste tradizionali, il fuoco di Sant’Antoni e la processione serale nei quartieri. Secondo corrieretneo.it
Santa Barbara, la festa dei Vigili del Fuoco: a Siena la celebrazione tra tradizione e bilanci. De Paola: "Un anno di grande impegno" - Si è svolta stamani, come da tradizione del 4 dicembre, la celebrazione di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Segnala radiosienatv.it
Santa Barbara: i vigili del fuoco della Toscana e la festa per la patrona - Il resoconto di un anno di attività in tutto lo Stivale: centinaia di migliaia di interventi a sostegno della popolazione ... Scrive lanazione.it
I Vigili del fuoco preparano la festa di Santa Barbara 2025 - I Vigili del fuoco preparano la Festa di Santa Barbara 2025. abruzzolive.it scrive
Montevergine, partono le prove di carico sulla strada della frana - Nel Santuario del Santissimo Rosario di Avellino è stata celebrata la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. irpinianews.it scrive
COMMENTA 4 min STAMPA - Cerimonia di Santa Barbara 2025 a Velletri: Messa, riconoscimenti e autorità presenti nel distaccamento dei Vigili del Fuoco di Velletri ... Scrive castellinotizie.it