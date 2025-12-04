Festa di Santa Barbara le sentite cerimonie celebrate in tutti i comandi regionali dei vigili del fuoco - VIDEO

4 dic 2025

ANCONA - In tutti i comandi della regione è stata celebrata la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. Cerimonie particolarmente sentite hanno reso omaggio a Colei che, nei momenti più cruciali e difficili degli interventi, viene invocata a protezione dei soccorritori e delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

