La Ferrari sorprende tutti con l'alettone rotante rivoluzionario che può spaccare il Mondiale F1

La Ferrari ha stupito tutti durante i test in Bahrain, introducendo un alettone rotante innovativo sulla SF-26. La novità, progettata per migliorare l’aerodinamica, si muove in modo diverso rispetto alle altre monoposto, creando un effetto di maggiore stabilità in curva. I tecnici del team hanno lavorato settimane al nuovo sistema, che potrebbe cambiare le strategie di gara. La prima prova concreta si è vista proprio in questi giorni, attirando l’attenzione di avversari e appassionati. La Ferrari punta a sfruttare questa tecnologia nel prossimo Gran Premio.

La Ferrari si è presentata nella penultima giornata dei test del Bahrain con una novità clamorosa sulla SF-26. Si è notata l'ala posteriore ruotare da una posizione capovolta sul rettilineo. Qualcosa di spettacolare e totalmente innovativo a livello di design aerodinamico.🔗 Leggi su Fanpage.it

Mossa a sorpresa della Ferrari negli ultimi test prima del mondiale F1: sulla SF-26 c’è un’aletta mai vistaDurante gli ultimi test in Bahrain, Ferrari ha portato una novità sulla SF-26: un'ala sconosciuta posizionata vicino allo scarico.

Ferrari e McLaren assenti a Barcellona per l’apertura dei test F1 2026. E c’è chi può saltarli completamenteFerrari e McLaren non partecipano al primo giorno dei test F1 2026 a Barcellona, sollevando interrogativi sulle rispettive strategie.

