F1 la Ferrari ufficializza il nome della vettura che prenderà parte al Mondiale 2026

La Ferrari ha annunciato il nome della vettura che parteciperà al Mondiale di Formula 1 2026: SF-26. Questo nome conferma la continuità con le precedenti vetture e rappresenta il primo passo ufficiale verso la nuova stagione. La scelta riflette la linea adottata negli ultimi anni, segnando l’inizio delle preparazioni per la competizione che si svolgerà nel prossimo campionato.

Si chiamerà SF-26 la Ferrari che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2026. Non si tratta di una grande sorpresa, perché va a proseguire nel solco tracciato negli ultimi anni a livello di nomi, ma è il primo vero passo in direzione della nuova stagione per quanto riguarda la scuderia di Maranello. Fino ad oggi la nuova vettura del Cavallino Rampante era denominata “progetto 678” mentre da oggi ha preso ufficialmente la dicitura di SF-26. La monoposto tinta di rosso sarà presentata a Fiorano il prossimo 23 gennaio e inizierà a muovere i primi passi verso la nuova annata che, giova ricordarlo, vedrà una serie corposa di test pre-stagionali vista la rivoluzione tecnica che entrerà in vigore nel 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

