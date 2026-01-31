La Ferrari 275 P torna a fare parlare di sé, questa volta per aver conquistato due volte la vittoria alla 24 Ore di Le Mans. Un’auto che ha scritto pagine di storia, restando l’unica di Maranello a riuscirci. La sua vittoria nel 1970 e nel 1971 ha fatto brillarla tra le leggende delle gare endurance. Oggi, quella vettura continua a essere un simbolo di resistenza e di passione per il motorsport.

Ci sono auto che scrivono letteralmente la storia e la Ferrari 275 P del 1963, telaio 0816, è sicuramente una di questa. Progettata per correre, per la 275 P fu scelto il V12, motore che già aveva equipaggiato diverse vetture sia stradali che da competizione, fra cui la stessa 250 Testa Rossa e la 250 Gto. Il peso storico di questa vettura non lascia indifferenti, anche perché, come tutte le leggende che si rispettano, anche questo gioiello di Maranello, per anni è stato avvolto da un mistero. “È l’unica vettura ad aver trionfato due volte alla 24 Ore di Le Mans, nel 1963 e 1964. Una rarità assoluta considerata l’evoluzione della tecnologia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari 275 P, due volte regina di Le Mans

