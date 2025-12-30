Roma-Genoa Gasperini sprona Ferguson | Deve seguire le orme dei grandi del passato
Dopo la convincente vittoria contro il Genoa, la Roma si prepara alla prossima sfida. Gasperini ha incoraggiato Ferguson a seguire l’esempio dei grandi del passato, sottolineando l’importanza di crescita e continuità. La squadra giallorossa ha chiuso il match già nel primo tempo, evidenziando un buon stato di forma e determinazione per affrontare le prossime gare.
Le parole del tecnico giallorosso dopo la vittoria netta contro la squadra di Daniele De Rossi La Roma supera nettamente il Genoa chiudendo la pratica già nel primo tempo con 3 gol in mezz’ora. Una partita mai in discussione che proietta i giallorossi a -3 dal primo posto, anche se con una partita in più rispetto al terzetto Inter-Milan-Napoli. Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Gasperini in conferenza stampa ha parlato della prestazione dei suoi e non solo: Ha ricevuto le risposte che si aspettava da questa partita da Ferguson? “Per la prestazione sì, i margini che deve avere sono notevoli, ha 21 anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
