She tech drinks | l' aperitivo tra tecnologia e networking con un pizzico di parità di genere

SheTech, organizzazione no profit che lavora per aumentare la presenza femminile nel settore tecnologico, ha organizzato a Pisa un nuovo evento di Tech Drinks. La causa è il desiderio di favorire incontri tra professionisti e ragazze interessate alla tecnologia. L’appuntamento offre momenti di scambio di esperienze e approfondimenti, con l’obiettivo di promuovere la parità di genere nel mondo digitale.

SheTech, ente no profit impegnato nella promozione della parità di genere nei settori digital e tech in Italia, presenta a Pisa un nuovo appuntamento della serie Tech Drinks, format che unisce ispirazione e networking: un'occasione per ascoltare storie dal mondo dell'innovazione, confrontarsi con