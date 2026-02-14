She tech drinks | l' aperitivo tra tecnologia e networking con un pizzico di parità di genere

14 feb 2026

SheTech, organizzazione no profit che lavora per aumentare la presenza femminile nel settore tecnologico, ha organizzato a Pisa un nuovo evento di Tech Drinks. La causa è il desiderio di favorire incontri tra professionisti e ragazze interessate alla tecnologia. L’appuntamento offre momenti di scambio di esperienze e approfondimenti, con l’obiettivo di promuovere la parità di genere nel mondo digitale.

