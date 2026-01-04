Continua tra laboratori e incontri Lugo Community Release | il progetto per la parità di genere

Lugo Community Release è un progetto dedicato alla promozione della parità di genere attraverso laboratori e incontri pubblici. Un percorso di un anno volto a sensibilizzare, contrastare stereotipi e discriminazioni, e favorire l’inclusione sociale. Attraverso iniziative condivise, si mira a creare un ambiente più equo e rispettoso, sostenendo l’autodeterminazione di tutte le persone. Un impegno concreto per costruire una comunità più aperta e solidale.

Un anno di iniziative per contrastare stereotipi e discriminazioni, costruire inclusione e promuovere l'autodeterminazione. Il Comune di Lugo annuncia la prosecuzione per il 2026 del progetto "Lugo Community Release", nato grazie al bando per le pari opportunità della Regione Emilia-Romagna e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Continua tra laboratori e incontri "Lugo Community Release": il progetto per la parità di genere Leggi anche: Birra Peroni continua il progetto BEHER per sostenere la parità di genere Leggi anche: Il riciclo entra in classe . Nuovo progetto di Tsa con incontri e laboratori Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Continua tra laboratori e incontri Lugo Community Release: il progetto per la parità di genere; Inclusione e identità di genere. Il progetto va avanti nel 2026. Inclusione e identità di genere. Il progetto va avanti nel 2026 - Un anno di iniziative per contrastare stereotipi e discriminazioni, costruire inclusione e promuovere l’autodeterminazione. msn.com

Dopo il grande successo di Olaf… la magia continua! La Casetta di Babbo Natale ti aspetta per gli ultimi imperdibili eventi speciali: 4 Gennaio Laboratorio 5 Gennaio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.