Continua tra laboratori e incontri Lugo Community Release | il progetto per la parità di genere

Lugo Community Release è un progetto dedicato alla promozione della parità di genere attraverso laboratori e incontri pubblici. Un percorso di un anno volto a sensibilizzare, contrastare stereotipi e discriminazioni, e favorire l’inclusione sociale. Attraverso iniziative condivise, si mira a creare un ambiente più equo e rispettoso, sostenendo l’autodeterminazione di tutte le persone. Un impegno concreto per costruire una comunità più aperta e solidale.

Un anno di iniziative per contrastare stereotipi e discriminazioni, costruire inclusione e promuovere l'autodeterminazione. Il Comune di Lugo annuncia la prosecuzione per il 2026 del progetto "Lugo Community Release", nato grazie al bando per le pari opportunità della Regione Emilia-Romagna e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

