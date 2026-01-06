Scherma a Udine per il primo incontro nazionale Nastro Rosa | in pedana 55 donne operate di tumore al seno

A Udine si è svolto il primo incontro nazionale “Nastro Rosa” della Federazione Italiana Scherma, un momento di confronto e condivisione dedicato a 55 donne operate di tumore al seno. L’evento, inserito nella 20^ edizione della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, ha riunito atlete provenienti da tutta Italia coinvolte nel progetto che unisce scherma e comunità medico-scientifica. Un’occasione importante per promuovere sensibilità e solidarietà.

Udine – Un momento di condivisione e confronto, che ha regalato emozioni e spettacolo. Si fotografa e sintetizza così il primo incontro nazionale delle atlete partecipanti al progetto Nastro Rosa della Federazione Italiana Scherma, svoltosi ieri a Udine in occasione della 20^ edizione della Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile, con la presenza di ben 55 donne che stanno seguendo, nelle rispettive città, il programma che ha messo la disciplina della scherma al servizio della comunità medico-scientifica, con il coinvolgimento da record di 42 società in tutta Italia. Il Nastro Rosa della FIS, infatti, ha inserito allenamenti schermistici adattati nel protocollo di riabilitazione post-operatorio come momento di rinascita, ripartenza, inclusione e benessere in pedana, e in Friuli ha vissuto il primo meeting tra le partecipanti.

