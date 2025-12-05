Viaggi nei ’Teatri aperti’ Visite guidate tra arte curiosità e storia

di Stefano Marchetti L’ Emilia Romagna è terra di musica e di belcanto, e di meravigliosi teatri che – spesso da secoli – sono custodi di un’appassionante passione per la bellezza. Da oggi a lunedì 8 dicembre, dodici sale storiche delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza accoglieranno il pubblico per la nuova edizione di ’ Teatri aperti ’, organizzata da Visit Emilia, e sveleranno i loro segreti – anche dietro le quinte – grazie a un ricco programma di visite guidate. Partiamo proprio da Reggio Emilia, dove al celebre Teatro Romolo Valli si potranno ammirare la maestosità della sala a ferro di cavallo, i quattro ordini di palchi dorati, il sipario storico e i camerini dove vibra ancora l’eco degli artisti (qui debuttò anche Luciano Pavarotti nel 1961). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Viaggi nei ’Teatri aperti’. Visite guidate tra arte, curiosità e storia

