Quando parte Federica Brignone nella seconda prova di discesa a Soldeu 2026 | orario n di pettorale tv

Federica Brignone affronterà con grande attenzione la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’appuntamento è per giovedì 26 febbraio (ore 11.00): le atlete avranno a disposizione un ultimo test per perfezionare il feeling con la neve andorrana e trovare le linee migliori in vista della gara di venerdì. La Campionessa Olimpica di superG e gigante ha già calcato il tracciato in occasione della prima prova e ulteriore discesa servirà per non farsi trovare impreparata quando conterà inseguire la grande prestazione. La fuoriclasse valdostana ha avuto in sorte il pettorale numero 18 e dunque scenderà alle ore 11.26 e 30 secondi, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stanno appena iniziando le prove cronometrate della discesa libera di Soldeu. Come Federica Brignone, tutte le nostre ragazze, sono tornate in pista dopo le fatiche olimpiche. A tenere alta la tensione in questo finale di Coppa del Mondo ci sarà senza dubbi - facebook.com facebook

Straordinaria Federica #Brignone: un altro oro olimpico che entra nella storia dello sport italiano. Con questa vittoria l’Italia sale a 7 ori, 3 argenti e 10 bronzi e continua a essere protagonista di Olimpiadi indimenticabili. Grazie a Federica e a tutti gli atleti azzur x.com