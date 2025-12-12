Anolf Palermo cambio al vertice | Franco Nuccio nuovo presidente

Palermotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Nuccio, 62 anni, è il nuovo presidente di Anolf Palermo, l’associazione della Cisl dedicata ai diritti e all’integrazione delle persone migranti. La nomina segna un nuovo capitolo per l’organizzazione, che continuerà a promuovere iniziative a favore delle comunità straniere presenti nel territorio.

E’ Franco Nuccio, 62 anni, il nuovo presidente dell’Anolf Palermo, l’associazione Nazionale Oltre Le Frontiere del mondo Cisl. Nuccio eletto dall’assemblea dei soci Anolf insieme alla copresidente Sabah Bensiar, già segretario territoriale Cisl Palermo Trapani, succede a Valentina Campanella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

