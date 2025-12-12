Anolf Palermo cambio al vertice | Franco Nuccio nuovo presidente
Franco Nuccio, 62 anni, è il nuovo presidente di Anolf Palermo, l’associazione della Cisl dedicata ai diritti e all’integrazione delle persone migranti. La nomina segna un nuovo capitolo per l’organizzazione, che continuerà a promuovere iniziative a favore delle comunità straniere presenti nel territorio.
E’ Franco Nuccio, 62 anni, il nuovo presidente dell’Anolf Palermo, l’associazione Nazionale Oltre Le Frontiere del mondo Cisl. Nuccio eletto dall’assemblea dei soci Anolf insieme alla copresidente Sabah Bensiar, già segretario territoriale Cisl Palermo Trapani, succede a Valentina Campanella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
#Palermo, conclusione di #CapitaleVolontariato2025 alla presenza del Capo dello Stato Sergio #Mattarella. ANOLF e la sua Presidente # Rocha, membro e nella delegazione del Forum Terzo Settore. Un riconoscimento all'impegno delle comunità migrant Vai su X
6 dicembre #Palermo Capitale Volontariato 2025: ANOLF e la sua Presidente tra i partecipanti alla presenza del Capo dello Stato . L'Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere (ANOLF) ha preso parte agli eventi istituzionali che hanno segnato la conclusio - facebook.com Vai su Facebook
Tg Cisl. Riforma contrattuale - Furlan: no a legge del governo su materia delle parti sociali
Video Tg Cisl. Riforma contrattuale - Furlan: no a legge del governo su materia delle parti sociali