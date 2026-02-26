farmaci strumenti di previsione e giuste prescrizioni per contenere la spesa

In un settore complesso come quello sanitario, l’utilizzo di farmaci e strumenti di previsione è fondamentale per ottimizzare le risorse e garantire prescrizioni più precise. La gestione della spesa pubblica richiede approcci mirati e strategie ben definite, evitando sprechi e inefficienze. Solo con un orientamento chiaro è possibile affrontare le sfide quotidiane e migliorare l’erogazione dei servizi.

«Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare», scriveva Seneca. È un principio che vale anche per le politiche sanitarie e industriali: senza una direzione chiara, senza programmazione e senza stabilità di governo e regolatoria, non può esserci né sostenibilità della spesa pubblica né attrattività per gli investimenti. Il settore farmaceutico è, per sua natura, uno dei più sensibili all’incertezza normativa. È un comparto che richiede orizzonti lunghi, regole prevedibili e dati affidabili. La stabilità dell’azione di Governo consente oggi di affrontare questo nodo strutturale non con misure spot, ma con riforme orientate a una visione di sistema. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

