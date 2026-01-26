A Udine, 77 persone sono state denunciate per questioni legate a farmaci scaduti, false prescrizioni e esercizio abusivo di professioni sanitarie. L’indagine ha evidenziato pratiche irregolari che mettono a rischio la salute dei pazienti e la corretta attività degli operatori sanitari. Queste evidenze sottolineano l’importanza di rispettare le normative vigenti per garantire la sicurezza e la tutela della popolazione.

Farmaci scaduti somministrati ai pazienti, false prescrizioni mediche e professioni sanitarie esercitate senza titolo. È il bilancio tracciato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine, che nel corso del 2025 ha intensificato i controlli a tutela della sicurezza sanitaria e farmaceutica sul territorio, facendo emergere un quadro di irregolarità. Nel dettaglio, i carabinieri del Nas di Udine, guidati dal capitano Pierluigi Bottoni, hanno controllato quasi 500 strutture sanitarie di vario tipo. Le ispezioni hanno portato alla denuncia di 77 persone e alla contestazione di 125 sanzioni amministrative, a seguito delle numerose criticità riscontrate durante le verifiche.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: Farmaci e dispositivi scaduti in uno studio dentistico: odontoiatra denunciato

Leggi anche: Orrore nell'azienda agricola: sospesa attività per lavoratori in nero, farmaci scaduti e sporcizia nei locali

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Farmaci scaduti, truffe e false prescrizioni: 77 denunciati a Udine; Nas di Udine, il bilancio del 2025: 98 le persone denunciate.

Farmaci scaduti, maltrattamenti e abusi: strutture sanitarie sotto la lente dei Nas450 strutture controllate in Piemonte nel 2025. In sei casi gravi violazioni hanno portato alla sospensione e chiusura degli spazi ... torinoggi.it

Case di riposo. Blitz dei Nas in 100 strutture: farmaci scaduti e irregolaritàVerifiche su strutture in tutto il Paese: accertate 10 violazioni penali e 28 amministrative. Sequestrate 17 confezioni di farmaci scaduti. Denunce a Catania e Potenza per abbandono di incapaci e ... quotidianosanita.it

La raccolta differenziata diventa ancora più semplice! Al Centro dei Borghi è arrivata l’Ecomobile, il servizio che ti aiuta a smaltire correttamente quei rifiuti speciali che non sai mai dove buttare. Puoi conferire oli vegetali, pile, batterie, farmaci scaduti, pic - facebook.com facebook