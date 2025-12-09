San Raffaele medico di guardia | farmaci sbagliati e dosi 10 volte superiori a prescrizioni DS Mazzucconi | Stress infermieri di coop esterna ma sotto controllo
Al San Raffaele sono emersi molteplici disservizi che avrebbero interessato il padiglione "Iceberg" e il reparto di 'cure avanzate' tra il 5 e il 7 dicembre. Sotto accusa l’assistenza infermieristica affidata a una cooperativa esterna Nel cuore del weekend tra il 5 e il 7 dicembre, al San Raf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In occasione della Giornata Internazionale contro l’HIV, lunedì 1 dicembre l’Ospedale San Raffaele dedica la giornata alla prevenzione e all’informazione, con due appuntamenti aperti a tutte e tutti. Camper EASY-Test ? 09:00–16:00 – Piazzale dell’Ospeda - facebook.com Vai su Facebook
"Infermieri in appalto incapaci, situazione pericolosa e caos in Medicina al San Raffaele": leggi il rapporto shock - Il personale esterno fornito da una cooperativa manda ko il reparto di "Cure avanzate alta intensità" dell'ospedale. Secondo today.it