“Quando la Rai me lo chiede, sono sempre pronta, amo questo programma e ho riconfermato in blocco tutta la giuria dell’edizione appena conclusa di The Voice Kids “: così Antonella Clerici parla a DiPiùTv di The Voice Generations che torna dal 6 marzo su RaiUno. Un successo clamoroso, quello che la conduttrice ha portato a casa con The Voice Kids, riuscendo a rivitalizzare un format che mostrava momenti di stanchezza, grazie al suo tocco e alla sua presenza. “È stata una bella soddisfazione fare meglio del programma più forte di Mediaset. – ha aggiunto Clerici con riferimento alla finale di The Voice Kids che ha battuto all’auditel C’è Posta Per Te – Con Maria De Filippi c’è affetto e tanta stima, ci capita di sentirci, non c’è nessuna rivalità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fare meglio di C’è Posta per Te è stata una soddisfazione. Cosa farà dopo The Voice Generation? Devo stare a riposo per un problema di cui soffro da anni”: parla Antonella Clerici

C’è Posta per Te vs. The Voice Kids: Antonella Clerici ha messo in difficoltà Maria De FilippiAd oggi, la 29esima edizione del programma di Canale5 è la meno vista di sempre per numero di telespettatori.

“Ho scoperto di avere la dislessia dopo i 30 anni, questo senso di inferiorità mi ha portato a una forte depressione. E’ una ferita per cui soffro ancora oggi”: parla Giampaolo MorelliGiampaolo Morelli, volto iconico dell’Ispettore Coliandro e regista affermato, ha deciso di aprire le porte della sua vita privata per raccontare una...

Discussioni sull' argomento L'intelligenza artificiale fa già tutto (e meglio) di noi medici. Ci ruba il lavoro? No, lo cambia; Le 15 migliori app di intelligenza artificiale da usare oggi, perché non esiste solo ChatGPT; Primi segnali di influenza: cosa fare e non fare per favorire la guarigione; La recensione dello store di Milano Cortina, Armani promosso a metà: Giorgione, chi c'è ora poteva fare di meglio.

Come procede questo #Sanremo2026 Rocco ha condiviso con noi questo dolcissimo ricordo della scorsa edizione, insieme al tuo fedele compagno di poltrona Clementino #TheVoiceGenerations da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai1 e RaiPlay - facebook.com facebook

Come procede questo #Sanremo2026 Rocco ha condiviso con noi questo dolcissimo ricordo della scorsa edizione, insieme al tuo fedele compagno di poltrona Clementino #TheVoiceGenerations da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai1 e RaiPlay x.com