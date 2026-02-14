Antonella Clerici ha scelto di sfidare Maria De Filippi e il suo programma con una mossa audace, causando una diminuzione degli ascolti di

Ad oggi, la 29esima edizione del programma di Canale5 è la meno vista di sempre per numero di telespettatori. Merito anche di The Voice Kids, che sogna l'aggancio con la finale di San Valentino. Che succede a C'è posta per Te? Domanda inimmaginabile fino ad un mese fa, quando la 29esima edizione del celebre programma firmato Maria De Filippi ha preso vita su Canale5, per poi andare incontro ad un riscontro Auditel inaspettatamente frenato, tanto da far sorgere dubbi e quesiti legati all'usurato sicuro da anni ampiamente denunciato. Perché seppur sempre uguale a sé stesso, con storie più o meno simili, canovacci di scrittura copia-e-incollati e ospiti replicati all'infinito, C'è posta per Te sembrava inscalfibile, inaffondabile, appuntamento fisso per milioni di italiani ipnotizzati da una Maria De Filippi versione psicanalista con caramellina e cartellina . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - C’è Posta per Te vs. The Voice Kids: Antonella Clerici ha messo in difficoltà Maria De Filippi

Questa settimana, The Voice Kids conquista gli ascolti e si avvicina a C’è posta per te.

Antonella Clerici ha concluso con successo l’ultima puntata di “The Voice Kids” sabato 14 febbraio, trasmessa alle 21.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: C'è Posta per Te, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni; Quinta puntata Sabato 7 febbraio - C'è posta per te Le puntate | Witty TV; C'è posta per te torna stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni della quinta puntata; C’è Posta per Te, Giorgia 'testimone di nozze' e De Filippi zittisce un ex fidanzato: cosa vedremo stasera.

C'è Posta Per Te, una proposta di matrimonio e fiumi di lacrime: cosa vedremo staseraLa nuova puntata del people show di Maria De Filippi torna questa sera, 14 febbraio 2026, con nuove storie: tutte le anticipazioni. libero.it

C’è Posta per Te, puntata 14 febbraio: Maria De Filippi celebra San Valentino su Canale 5C'è Posta per Te, sesta puntata 14 febbraio 2026 su Canale 5: Maria De Filippi celebra San Valentino con storie d'amore, sorprese e riconciliazioni. lifestyleblog.it

Tonight is the night! Siamo pronti a scatenarci e a farci emozionare dalle voci talentuose dei nostri Kids STASERA alle 21:30 la FINALE di #TheVoiceKidsIT su Rai1 e RaiPlay facebook

Ieri la semifinale per "The Voice Kids". 16 i piccoli cantanti in erba che il 14 febbraio si sfideranno per aggiudicarsi questa edizione del fortunato talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. x.com