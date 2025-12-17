Un uomo pakistano di 54 anni è stato arrestato a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e induzione al matrimonio nei confronti della propria figlia, tra il 2008 e il 2023. L'arresto fa seguito a un'indagine che ha rivelato un quadro di violenze e pressioni familiari, suscitando grande sconcerto nella comunità locale.

"Farai la fine di Saman". Orrore in famiglia, arrestato pakistano: la nuova storia da incubo

Un 54enne di nazionalità pakistana è stato arrestato dai carabinieri a Novellara, in provincia di Reggio Emilia: per il periodo fra il 2008 e il 2023, l'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e di induzione al matrimonio nei confronti della figlia. La giovane vittima, poco più che ventenne, viveva a Novellara con il padre, la moglie del padre e i fratelli nati dal suo secondo matrimonio. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima non era libera di uscire di casa, di cercarsi un lavoro, di avere contatti con il mondo esterno, di proseguire gli studi interrotti proprio in occasione dell'esame di terza media per volontà del padre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

