Derby al Pala Costa coach Auletta | La lotta sotto canestro sarà un aspetto fondamentale

Domenica al PalaCosta si svolge il derby tra OraSì Basket Ravenna e Tema Sinergie Faenza, in occasione della ventiduesima giornata di Serie B Nazionale. Coach Auletta sottolinea l’importanza della lotta sotto canestro come elemento chiave per la partita, che rappresenta un momento di grande rilevanza sia in ottica di classifica sia per il valore emotivo della sfida tra le due squadre.

Ventiduesima giornata del campionato di Serie B Nazionale per l’OraSì Basket Ravenna, che domenica ospiterà al PalaCosta la Tema Sinergie Faenza in un derby di grande importanza, non solo per la classifica ma anche per il valore emotivo che una sfida di questo tipo porta con sé. “La partita va approcciata come tutte le altre, con lo spirito e l’agonismo giusti. Serviranno abnegazione e connessione tra tutti - afferma coach Andrea Auletta -. La lotta sotto canestro sarà un aspetto fondamentale, sia in attacco che in difesa: Faenza è una squadra molto fisica e atletica, e nelle nostre vittorie siamo stati bravi anche noi sotto questo punto di vista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

