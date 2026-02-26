FantaSanremo i bonus e i malus della terza serata

Durante la terza serata di FantaSanremo sono stati annunciati i bonus e i malus specifici per questa fase della competizione. Vengono premiati gli outfit più originali, come quelli gialli o piumati, e le scelte più curiose tra le esibizioni, come cantare con la mano in tasca o nascondere il microfono sotto l’ascella. Queste regole influenzano le strategie di chi partecipa al gioco e le valutazioni della serata.

(Adnkronos) – Svelati i bonus e i malus validi solo per la terza serata del 'FantaSanremo'. Stasera, giovedì 26 febbraio, vengono premiati gli outfit gialli o piumati, ma anche la scelta di cantare con la mano in tasca e di mettere il microfono sotto l'ascella. Attenzione invece ai cantanti che non ringrazieranno a fine esibizione. Bonus AVIS: Outfit o accessorio giallo +10 punti Outfit piumato +10 punti Canta con la mano in tasca +5 punti Microfono sotto l'ascella +10 punti Nessun ringraziamento verbale (post-esibizione) -5 punti

