Fantasanremo i bonus e i malus della terza serata di Sanremo 2026 | ecco tutti i punteggi in diretta

Da ilmattino.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza serata di Sanremo 2026 ha visto l’assegnazione di bonus e malus ai partecipanti nel Fantasanremo, con i punteggi aggiornati in tempo reale. Gli appassionati seguono con attenzione ogni mossa e ogni risultato, mentre si delineano le posizioni in classifica. La competizione tra i concorrenti si accende con nuove sfide e strategie, suscitando entusiasmo tra i fan del gioco e dello show.

Nuova serata e nuova sfida all'ultimo baudo per il Fantasanremo. Continua la corsa del gioco preferito degli spettatori e gli appassionati di Sanremo 2026. Sull'account ufficiale del gioco, verranno resi noti intorno alle 20 quali saranno i punti e le assegnazioni. Di artista in artista, vi comunicheremo anche gli ipotetici punteggi di assegnazione per ogni artista in gara. Nel corso della serata aggiorneremo in diretta tutti i punteggi collezionati per il Fantasanremo da ogni artista nel corso della loro esibizione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

fantasanremo i bonus e i malus della terza serata di sanremo 2026 ecco tutti i punteggi in diretta
© Ilmattino.it - Fantasanremo, i bonus e i malus della terza serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta

Leggi anche: Fantasanremo, i bonus e i malus della seconda serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta

Leggi anche: Fantasanremo, i bonus e i malus della prima serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in diretta

Temi più discussi: Punti FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus; FantaSanremo, i bonus e i malus della seconda serata; La lista completa dei bonus e malus del FantaSanremo 2026; FantaSanremo, i punti in diretta: Lda e Aka7even primi, punteggio monstre. Show di Sal Da Vinci.

fantasanremo i bonus eFantasanremo 2026, la classifica dopo la seconda serata: tutti i bonus, i malus e i punteggiLa classifica provvisoria del FantaSanremo dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda ieri sera ... fanpage.it

FantaSanremo 2026: tutti i punteggi della prima serata, bonus, malus e classificaTutti i punti del FantaSanremo della prima serata di Sanremo 2026: classifica completa dei 30 Big con bonus e malus. LDA & Aka7even in vetta con 140 punti ... lifestyleblog.it