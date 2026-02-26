Fantasanremo i bonus e i malus della terza serata di Sanremo 2026 | ecco tutti i punteggi in diretta
La terza serata di Sanremo 2026 ha visto l’assegnazione di bonus e malus ai partecipanti nel Fantasanremo, con i punteggi aggiornati in tempo reale. Gli appassionati seguono con attenzione ogni mossa e ogni risultato, mentre si delineano le posizioni in classifica. La competizione tra i concorrenti si accende con nuove sfide e strategie, suscitando entusiasmo tra i fan del gioco e dello show.
Nuova serata e nuova sfida all'ultimo baudo per il Fantasanremo. Continua la corsa del gioco preferito degli spettatori e gli appassionati di Sanremo 2026. Sull'account ufficiale del gioco, verranno resi noti intorno alle 20 quali saranno i punti e le assegnazioni. Di artista in artista, vi comunicheremo anche gli ipotetici punteggi di assegnazione per ogni artista in gara. Nel corso della serata aggiorneremo in diretta tutti i punteggi collezionati per il Fantasanremo da ogni artista nel corso della loro esibizione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
